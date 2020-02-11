Госдума обсудит соглашение с Таджикистаном о строительстве в республике русских школ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник планирует обсудить вопрос о ратификации соглашения с Таджикистаном о строительстве в этой республике пяти школ с изучением русского языка, а также внесение изменений в соглашение с Киргизией об объединенной военной российской базе.

Соглашение, заключенное между правительствами РФ и Таджикистана, подписанное в Москве 17 апреля 2019 года, предусматривает поэтапное строительство общеобразовательных учреждений в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде, ученики которых будут изучать русский. "Целью соглашения является поэтапное строительство в перечисленных крупнейших городах Таджикистана и определение согласованных условий финансирования материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке с установленной численностью до 1200 обучающихся каждая", - говорится в пояснительных материалах.

Преподавание в них будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами.

Помимо этого, депутаты обсудят ратификацию протокола, который позволит ввести в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов. Для этого российско-киргизское соглашение будет дополнено терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, согласно пояснительным материалам, "устраняются несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливается порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизской Республики".

Протоколом также устанавливается более высокая ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков в местах дислокации базы. Причиной послужило выявленное в ходе совместной инвентаризации несоответствие их размеров параметрам, зафиксированным в двустороннем соглашении.

Госдума также обсудит кадровые вопросы. В повестку внесен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата-единоросса Геннадия Кулика. Как сообщил ранее руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, Кулик перейдет на работу советником председателя Госдумы Вячеслава Володина, а его мандат перейдет бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. В перспективе Неверов намерен уступить Гордееву пост вице-спикера с тем, чтобы сосредоточиться на работе во фракции.