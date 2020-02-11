В Мексике работники сферы здравоохранения устроили забастовку

МЕХИКО, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники 15 больниц и 220 медицинских пунктов в понедельник устроили забастовку в мексиканском штате Морелос, требуя выплаты премий и других видов положенного им денежного вознаграждения. В акции принимают участие около 5 тыс. человек, сообщила на своем сайте радиостанция Noticias MVS.

По словам представителей регионального профсоюза медицинских работников, власти региона не могут погасить долги перед ними уже два месяца.

Во время проведения акции врачи будут оказывать только экстренную помощь, прочие виды услуг будут недоступны. Правительство штата во главе с губернатором Куаутемоком Бланко пока не отреагировало на требования протестующих.