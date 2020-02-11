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Китайская вирусная пневмония

СМИ: власти Японии намерены эвакуировать пожилых пассажиров с карантинного судна

Агентство Kyodo отмечает, что это решение связано с тем, что эти категории людей наиболее подвержены заражению коронавирусом

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Японские власти намерены эвакуировать с круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту Иокогама, пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

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Точное число человек, которых могут эвакуировать, не уточняется. Агентство отмечает, что это решение связано с тем, что эти категории людей наиболее подвержены заражению коронавирусом. Кроме того, многие из них начали испытывать стресс в связи с долгим нахождением в замкнутом пространстве. Около 80% пассажиров судна старше 60 лет. Из них 215 более 80 лет, а 11 - более 90.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, число случаев заражения коронавирусом на лайнере сейчас составляет 135. Россиян среди заразившихся нет. Все заболевшие эвакуированы с лайнера и размещены в больницах префектуры Канагава.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

Теги
ЯпонияКитайская вирусная пневмония
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