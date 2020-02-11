Захарова заявила, что действия Японии в отношении карантинного судна вызывают вопросы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Японские власти демонстрируют несистемный и хаотичный подход в отношении лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогама. Об этом заявила в эфире "Русского радио" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют - я сегодня разговаривала с нашими экспертами - хаотично, несистемно, и эти действия вызывают большие вопросы", - отметила Захарова.

На борту лайнера находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Общее число заразившихся на судне на данный момент составляет 136. Граждан РФ, по данным российского посольства в Токио, среди них нет.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне был объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.