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В 37 субъектах России превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор уточнил, что наиболее подвержены заболеваниям ОРВИ и гриппа дети в возрасте от 7 до 14 лет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37 субъектах Российской Федерации, а также в девяти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее подвержены заболеваниям ОРВИ и гриппа дети в возрасте от 7 до 14 лет. В структуре вирусов гриппа превалирует вирус В.

Профилактикой от гриппа является вакцинация, от него привилось более 73,95 млн граждан, что составляет 50,5% населения.

 

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