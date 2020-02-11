Руководство ГТРК "Камчатка" прокомментировало видео с рассмеявшейся из-за льгот ведущей

ТАСС, 11 февраля. Руководство ГТРК "Камчатка" (камчатский филиал ВГТРК) провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылев.

Канал "360" опубликовал видео с записью репортажа об индексации льгот для населения. Ведущая ГТРК "Камчатка" читала текст репортажа о том, что с февраля вырос размер пособий льготникам, индексации подвергся входящий в состав выплат набор социальных услуг. Его размер составит более 1,5 тыс. рублей, из них около 900 рублей можно будет направить на медикаменты, 137 рублей - на путевку в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшуюся сумму - на международный проезд к месту лечения и обратно. На этих словах ведущая засмеялась, обсуждая размер этой суммы. Она также порадовалась, что запись велась не в "прямом эфире".

"Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа", - сказал Костылев.

Он подчеркнул, что пока не принято решение по поводу мер в отношении ведущей.