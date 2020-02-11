Передвижную школу для родителей открыли в Приморье на средства президентского гранта

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Передвижная школа для родителей начала работать в отдаленных муниципалитетах Приморья на средства президентского гранта - более 1,7 млн рублей. Врач, педагог и психолог проводят выездные лекции и консультации в рамках проекта "Формула подростка" для родителей учеников 5-11 классов, сообщила ТАСС организатор проекта, председатель ПРОО "Совет многодетных родителей" Диана Романенко.

"По плану у нас всего восемь углубленных занятий <…> Наши специалисты разработали авторскую программу "Формула подростка", которая позволяет проводить лекции, а затем и индивидуальные консультации либо обсуждения по вопросам, которые в данный момент интересуют родителей. Это наш третий грант, до этого мы работали с родителями дошкольников и учеников начальных классов", - рассказала она.

Занятия проходят с 10 утра и длятся восемь академических часов. Специалисты поочередно работают с тремя группами: 5-6, 7-8 и 9-11 классы, потому что проблемы этих возрастных групп существенно отличаются. "Одной из ключевых тем, которая интересует родителей, являются взаимоотношения подростков с педагогами. Родителей в каждом муниципалитете интересует, нужно ли вмешиваться, помогать выстраивать эти отношения, как избегать конфликтов", - разъяснила Романенко.

Организатор "Формулы подростка" также добавила, что психолога часто спрашивают о том, как помочь детям избежать зависимостей и о том, как вести себя, если ребенок попал в асоциальную компанию. Педиатр рассказывает о вопросах здорового формирования организма и болезнях, которых не видно, к примеру, анемии. "Родителям может казаться, что ребенок просто ленится или быстро устает, а на самом деле, это медицинская проблема", - отметила Романенко. Она также сообщила, что в планах организаторов на следующий год - подать новую заявку на грант и провести повторные занятия с теми родителями, которые посещают передвижную школу в этом году.

Специалисты провели занятия в двух муниципалитетах Приморья - в поселках городского типа Кавалерово (435 км от Владивостока) и Лучегорск (416 км от Владивостока), проект предусматривает консультации родителей в еще шести населенных пунктах. На каждом занятии присутствуют по 40-45 родителей.

Государственная грантовая поддержка

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов. Они провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. С момента создания Фонда президентских грантов было проведено семь конкурсов, на них было подано более 62,5 тыс. проектов, созданных более чем 24,1 тыс. НКО. По итогам шести конкурсов 10,5 тыс. проектов получили поддержку на общую сумму более 22 млрд рублей.