"Известия": АКИТ предложила разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств с июля 2020 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Госдуму с предложением разрешить продажу лекарственных препаратов по рецепту через интернет с 1 июля 2020 года, а не с 1 января 2022 года. Об этом во вторник сообщила газета "Известия" со ссылкой на письмо президента ассоциации Артема Соколова спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Как пишет издание, предполагается запуск системы электронных рецептов, а также введение обязательной индивидуальной маркировки лекарств (обязательная маркировка препаратов категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года, для остальных лекарств, согласно закону "Об обращении лекарственных средств", предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года). Это позволит контролировать оборот лекарств, реализуемых через интернет.

Минздрав в марте 2019 года опубликовал приказ, в соответствии с которым врачи могут выписывать пациентам электронные рецепты. По мнению представителей АКИТ, апробированная система электронных рецептов позволяет начать онлайн-продажу соответствующих медикаментов летом 2020 года.

Сейчас продажа медикаментов аптечными сетями через интернет запрещена. Разрешается только заказывать лекарства, но забирать их покупателю нужно самому. Законопроект, который разрешает продажу безрецептурных лекарств дистанционно, был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 года.

Отвечая на запрос ассоциации, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (письмо есть в распоряжении "Известий") отметил, что при доработке законопроекта о дистанционной торговле лекарствами ко второму чтению предложение по продаже рецептурных препаратов по возможности будет учтено.

В версии законопроекта ко второму чтению, которую одобрил комитет Госдумы по охране здоровья осенью 2019 года, предлагается разрешить аптекам, имеющим лицензии, продавать лекарства в интернете с 1 июля 2020 года. Кроме того, появился пункт о продаже препаратов по рецепту - с 1 января 2022 года.