Число зараженных новым коронавирусом в Южной Корее достигло 28

СЕУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Один новый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрирован во вторник в Республике Корея. Общее число инфицированных в стране достигло 28, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

Зараженная - 30-летняя китаянка, которая ранее контактировала с другими пациентами, уже проходящими лечение. Отмечается, что на момент обнаружения у нее заболевания женщина уже находилась в карантине.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Власти Китая подтвердили более 42,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1016 инфицированных умерли, выздоровели почти 4 тыс. человек.