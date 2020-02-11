Спасенного дальневосточного леопарда из Приморья отправят в Москву на операцию

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус, спасенный от гибели после столкновения с автомобилем в Приморском крае, будет доставлен в Москву для операции и продолжения лечения, сообщает во вторник пресс-служа национального парка "Земля леопарда".

Молодой леопард был отловлен в районе поселка Приморский 3 марта 2019 года. Хищника в тяжелом состоянии доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка. По характеру травм было установлено, что хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем.

"Спасенный после тяжелых травм дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус отправится в Москву на лечение под наблюдением одних из лучших ветеринаров страны. В Москву дальневосточного леопарда доставят особым воздушным судном из аэропорта Владивостока. 16 февраля Эльбрус отправится в столицу на "Леолете" [Boeing 777-300 с изображением леопарда] авиакомпании "Россия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что леопард успешно прошел курс реабилитации для возвращения в природу, он благополучно охотится на кроликов и оленей. Однако специалисты отмечали у спасенного хищника хромоту, вызванную атрофией мышц на левой задней лапе. Из-за тяжелой травмы лопатки у него образовалась доброкачественная опухоль на спине, которая, как и травма лапы, может существенного осложнить жизнь хищника в дикой природе.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы леопард Leo 131M вернулся в дикую природу. Однако в настоящее время ограниченные возможности лазания по деревьям могут нести для него угрозу при жизни в дикой природе. Один раз он уже избежал гибели, и теперь мы должны быть уверены, что с ним все будет в порядке", - приводит пресс-служба слова директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка.

Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшой территории в Китае на границе с РФ. Ядро популяции располагается на территории российского нацпарка "Земля леопарда", где зафиксирован 91 взрослый пятнистый хищник и 22 котенка.