Хабаровский край и Приамурье окажут гуманитарную помощь провинции Хэйлунцзян

ТАСС, 11 февраля. Отделения "Российского Красного Креста" (РКК) в Хабаровском крае и в Амурской области начали сбор гуманитарной помощи для граничащей с дальневосточными регионами китайской провинции Хэйлунцзян, в которой выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС во вторник в хабаровском краевом отделении РКК.

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"В связи с обращением Народного Правительства провинции Хэйлунцзян КНР отделение и правительство Хабаровского края запускает акцию по сбору гуманитарной помощи в виде медицинских защитных материалов, таких как хирургические и медицинские маски, защитные очки, перчатки, бахилы. Также открыт сбор финансовых средств для закупки изделий и последующей передачи китайской стороне для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции", - сказал представитель хабаровского отделения РКК, добавив, что такую же работу начало отделение "Российского Красного Креста" в Амурской области.

Он напомнил, что провинция Хэйлунцзян оказывала поддержку Хабаровскому краю в 2013 году, во время масштабного наводнения на Амуре. Тогда региону были переданы одежда, посуда, постельное белье, мешки для строительства дамб.

"К нам уже обращаются и жители и организации, выражают намерение помочь финансовыми средствами и покупкой необходимых медицинских изделий", - отметил собеседник агентства.