СМИ: предприятия в Китае модернизируют свои мощности под производство медицинских масок

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Некоторые китайские предприятия, включая производителей авто, детских товаров, фармацевтической продукции, приступили к изготовлению медицинских масок, спрос на которые взлетел в КНР в условиях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом во вторник сообщила газета China Daily.
По данным издания, эти компании либо закупают новые производственные линии, либо временно преобразуют собственные, удовлетворяющие требованиям. Так, расположенная в Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) фармацевтическая компания Harbin Pharmaceutical (также известная как "Хаяо") приобрела две линии по изготовлению защитных масок типа N95. Как ожидается, производство начнется в следующий понедельник, объем выпуска составит 20-30 тыс. штук в день.
Автопроизводитель SGMW - расположенное в Лючжоу на юге Китая совместное предприятие General Motors, китайских SAIC Motor и Liuzhou Wuling Motors - преобразует 12 собственных производственных линий, расположенных в цехе площадью 2 тыс. кв. м под выпуск масок. Как уточняет издание, суточный объем производства может достичь 1,7 млн штук, что в значительной степени облегчит нехватку медицинских товаров в Гуанси-Чжуанском автономном районе, где расположен завод.
Производитель детских подгузников DaddyBaby в восточной провинции Фуцзянь также реконструирует собственные линии производства под выпуск масок и уже к середине февраля будет изготавливать свыше 1 млн единиц продукции в день.
"К 14 февраля производственные линии смогут обеспечить порядка 1,4 млн масок в день, к концу марта этот показатель может достичь 3,5 млн", - приводит газета слова заместителя генерального директора компании Линь Яньтина. Как он указал, после того как эпидемия пневмонии в Китае пойдет на спад, предприятие может столкнуться с проблемой избыточных мощностей, так как переоборудованные производственные линии невозможно будет вернуть к изначальному виду. "Несмотря на это, мы считаем, что каждая маска, которую мы производим, может спасти еще одного человека", - резюмировал Линь Яньтин.
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Власти Китая подтвердили более 42,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1016 инфицированных умерли, выздоровели почти 4 тыс. человек.