СМИ: предприятия в Китае модернизируют свои мощности под производство медицинских масок

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Некоторые китайские предприятия, включая производителей авто, детских товаров, фармацевтической продукции, приступили к изготовлению медицинских масок, спрос на которые взлетел в КНР в условиях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом во вторник сообщила газета China Daily .

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По данным издания, эти компании либо закупают новые производственные линии, либо временно преобразуют собственные, удовлетворяющие требованиям. Так, расположенная в Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) фармацевтическая компания Harbin Pharmaceutical (также известная как "Хаяо") приобрела две линии по изготовлению защитных масок типа N95. Как ожидается, производство начнется в следующий понедельник, объем выпуска составит 20-30 тыс. штук в день.

Автопроизводитель SGMW - расположенное в Лючжоу на юге Китая совместное предприятие General Motors, китайских SAIC Motor и Liuzhou Wuling Motors - преобразует 12 собственных производственных линий, расположенных в цехе площадью 2 тыс. кв. м под выпуск масок. Как уточняет издание, суточный объем производства может достичь 1,7 млн штук, что в значительной степени облегчит нехватку медицинских товаров в Гуанси-Чжуанском автономном районе, где расположен завод.

Производитель детских подгузников DaddyBaby в восточной провинции Фуцзянь также реконструирует собственные линии производства под выпуск масок и уже к середине февраля будет изготавливать свыше 1 млн единиц продукции в день.

"К 14 февраля производственные линии смогут обеспечить порядка 1,4 млн масок в день, к концу марта этот показатель может достичь 3,5 млн", - приводит газета слова заместителя генерального директора компании Линь Яньтина. Как он указал, после того как эпидемия пневмонии в Китае пойдет на спад, предприятие может столкнуться с проблемой избыточных мощностей, так как переоборудованные производственные линии невозможно будет вернуть к изначальному виду. "Несмотря на это, мы считаем, что каждая маска, которую мы производим, может спасти еще одного человека", - резюмировал Линь Яньтин.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Власти Китая подтвердили более 42,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1016 инфицированных умерли, выздоровели почти 4 тыс. человек.