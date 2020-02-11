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Россельхознадзор Приморья в 2019 году отозвал в 2,6 раза больше деклараций на продукцию

Всего было прекращено действие 85 деклараций

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в 2019 году прекратили действие 85 деклараций о соответствии готовой продукции, большую часть которых заняли декларации на молочную продукцию. Как рассказал в беседе с ТАСС глава управления Дмитрий Зданович, в 2018 году было отозвано только 33 декларации.

"Мы в 2019 году отозвали 85 деклараций о соответствии на продукцию животного и растительного происхождения. Чтобы было понятно, мы за 2018 год отозвали всего 33 декларации, то есть более чем в два раза рост. Основная масса этих деклараций была в том числе на готовую молочную продукцию. Отзыв декларации влечет остановку ее реализации", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что частично нарушения позволила выявить система электронной сертификации продукции "Меркурий". Она позволяет отслеживать весь путь товара от сырья до переработки, перемещения и хранения, и выявлять нелогичные, подозрительные перемещения, изменения объемов на этих этапах. За прошедший год было возбуждено 316 административных дел с использованием программы "Меркурий".

"Здесь можно привести массу ярких примеров, как из 1,8 литра ультрапестеризованного молока оказывается можно произвести 5 тонн сливочного масла, а из партии молока в 61 кг можно изготовить 320 тонн масла и 74 тонны сыра различных сортов. Или, например, мы уже неоднократно выявляли продукцию "из будущего", когда дата ее выработки еще не наступила", - рассказал Зданович.

С 1 июля 2018 года оформление электронных ветеринарных сертификатов в системе "Меркурий" стало обязательным для мясной, рыбной, яичной продукции, меда, сырого молока и некоторых других товарных позиций. 1 июля 2019 года к этому списку добавилась некоторые виды готовой продукции, в том числе сыр, масло и сгущенное молоко и 1 ноября - питьевое молоко, кисломолочная продукция и мороженое.

Теги
РоссияПриморский крайСахалинская область
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