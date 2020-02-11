Reuters: число зараженных новым коронавирусом в США достигло 13

ТАСС, 11 февраля. Один новый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрирован в понедельник в США, общее число инфицированных в стране достигло 13. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Новый случай заражения зафиксирован в городе Сан-Диего (штат Калифорния) у эвакуированного 5 февраля из города Ухань гражданина США.

Ранее в 37 американских штатах в связи с подозрением на заражение новым коронавирусом обследовали 398 человек. У 12 обследованных выявили заражение: шесть случаев зафиксированы в штате Калифорния, два - в Иллинойсе, по одному - в штатах Массачусетс, Вашингтон, Аризона и Висконсин. В двух случаях - в Калифорнии и Иллинойсе - зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Власти Китая подтвердили более 42,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1016 инфицированных умерли, выздоровели почти 4 тыс. человек.