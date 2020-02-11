Власти Приморья заявили, что проблему поставки овощей из КНР решит диалог санитарных служб

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Проблема непрерывных поставок китайских овощей в регионы Дальнего Востока, которая возникла из-за дополнительных требований карантинной службы КНР, может быть решена путем диалога руководства Россельхознадзора с китайскими коллегами. Соответствующее обращение в надзорное ведомство направит региональное министерство промышленности и торговли, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.
"Это предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также загрузка лишь одного наименования товара в одно транспортное средство. Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Поэтому данный вопрос нужно обсуждать на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР. Соответствующее обращение направим", - цитирует пресс-служба слова врио министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры, препятствующей распространению коронавируса нового типа. В начале февраля управления ФАС в Приморье и Амурской области сообщили об обращениях от покупателей с жалобами на повышение цен на свежие овощи, большую часть которых завозили из Китая, из-за их дефицита. С 7 февраля дальневосточные грузовые пункты пропуска вновь начали работу, однако, как отметил Калитин, сейчас плодоовощная продукция не поступает в регион из-за дополнительных требований карантинной службы КНР.
Как стало известно на прошедшем во Владивостоке совещании под руководством заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, на оптово-розничной базе "Дружба", являющейся неофициальным хабом для перевалки китайских продуктов в Приморье, овощи практически закончились и о новых поступлениях пока неизвестно. Сразу после октрытия грузооборота в регион прибыл 51 грузовик с 1,35 тыс. тонн товара, но на понедельник осталось не более 100 тонн. Цена на овощи в розничных сетях за последние дни поднялись на 30%.