Власти Приморья заявили, что проблему поставки овощей из КНР решит диалог санитарных служб

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Проблема непрерывных поставок китайских овощей в регионы Дальнего Востока, которая возникла из-за дополнительных требований карантинной службы КНР, может быть решена путем диалога руководства Россельхознадзора с китайскими коллегами. Соответствующее обращение в надзорное ведомство направит региональное министерство промышленности и торговли, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"Это предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также загрузка лишь одного наименования товара в одно транспортное средство. Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Поэтому данный вопрос нужно обсуждать на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР. Соответствующее обращение направим", - цитирует пресс-служба слова врио министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина.