Власти Таиланда отказали круизному лайнеру Westerdam в заходе в порт страны

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Таиланда отказало круизному лайнеру Westerdam в заходе в порт Лаем Чабанг, куда судно направилось днем ранее. Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвееракул.

Он заявил, что дал указание властям не допускать швартовку лайнера Westerdam в Таиланде. "Издан указ. Отказать в швартовке", - написал министр.

В понедельник компания - оператор судна Holland America Line сообщила, что 13 февраля высадит пассажиров в порту Лаем Чабанг в Таиланде, после чего они смогут вылететь домой из Бангкока. Вместе с тем компания подчеркнула, что судно не находится на карантине.

Лайнер с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов - на остров Исигаки и в город Наха (Окинава) на юге страны, а также посетить Нагасаки и залив Хаката (город Фукуока). Конечной точкой маршрута должна была стать Йокогама, откуда планировалось начать новый тур. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV.