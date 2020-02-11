Индийская компания планирует открыть госпиталь в Забайкалье

ТАСС, 11 февраля. Индийская компания "Меданта" планирует открыть госпиталь в Забайкальском крае. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

Ранее на площадке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) состоялся День Забайкальского инвестора, в рамках которого обсуждалась реализация ряда проектов, в том числе проект "Меданты" из Индии. Представители компании узнали об инвестиционном потенциале регионов Дальневосточного федерального округа на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года.

"Сейчас инвесторы рассматривают возможность строительства в Чите крупного госпиталя. С регионом обсуждаются детали проекта, в том числе количество, параметры и объем оказываемых услуг", - говорится в сообщении.

В соседней с Забайкальским краем Бурятии индийская клиника "Меданта" уже зарегистрировала собственную компанию для строительства медцентра в Улан-Удэ. По словам министра по инвестициям Бурятии Дарьи Архинчеевой, сумма инвестиций индийской компании в Бурятии составит не менее 500 млн рублей. Индийская делегация несколько раз приезжала в Бурятию. 23 января глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Индию встретился с основателем "Меданты" Сунилом Сачдевой для обсуждения совместных проектов.

По данным зампреда правительства Бурятии, главы полномочного представительства Бурятии при президенте России Антона Виноградова, планируется также рассмотреть возможность строительства с участием инвесторов из Индии нового корпуса Центра восточной медицины в Улан-Удэ - это единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеет стационар.

Компании "Меданта" (Medanta Group of Hospitals) - крупнейшая частная медицинская организация в Индии, работающая по международным стандартам - по 49 направлениям. В компании развиты такие направления, как кардиология, трансплантология, лечение онкологических заболеваний.