{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индийская компания планирует открыть госпиталь в Забайкалье

В настоящее время обсуждаются детали проекта

ТАСС, 11 февраля. Индийская компания "Меданта" планирует открыть госпиталь в Забайкальском крае. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

Ранее на площадке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) состоялся День Забайкальского инвестора, в рамках которого обсуждалась реализация ряда проектов, в том числе проект "Меданты" из Индии. Представители компании узнали об инвестиционном потенциале регионов Дальневосточного федерального округа на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года.

"Сейчас инвесторы рассматривают возможность строительства в Чите крупного госпиталя. С регионом обсуждаются детали проекта, в том числе количество, параметры и объем оказываемых услуг", - говорится в сообщении.

В соседней с Забайкальским краем Бурятии индийская клиника "Меданта" уже зарегистрировала собственную компанию для строительства медцентра в Улан-Удэ. По словам министра по инвестициям Бурятии Дарьи Архинчеевой, сумма инвестиций индийской компании в Бурятии составит не менее 500 млн рублей. Индийская делегация несколько раз приезжала в Бурятию. 23 января глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Индию встретился с основателем "Меданты" Сунилом Сачдевой для обсуждения совместных проектов.

По данным зампреда правительства Бурятии, главы полномочного представительства Бурятии при президенте России Антона Виноградова, планируется также рассмотреть возможность строительства с участием инвесторов из Индии нового корпуса Центра восточной медицины в Улан-Удэ - это единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеет стационар.

Компании "Меданта" (Medanta Group of Hospitals) - крупнейшая частная медицинская организация в Индии, работающая по международным стандартам - по 49 направлениям. В компании развиты такие направления, как кардиология, трансплантология, лечение онкологических заболеваний.

Теги
ИндияРоссияБурятияЗабайкальский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Китай построит в Африке новейший медицинский центр. В США выступают против этого проекта
В Вашингтоне считают, что данный центр может представлять собой часть шпионской программы Пекина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС