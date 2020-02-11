Кабмин поддерживает законопроект о праве ФСО использовать боевую технику при его доработке

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки депутатский законопроект, которым предлагается разрешить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Законопроект закрепляет, что сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке. Кроме того, инициатива предлагает наделить органы государственной охраны правом определять трассы проезда объектов государственной охраны и принимать решение об установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых объектов. Законопроект был внесен в Госдуму в середине декабря группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте правительственного отзыва. Так, в кабмине отмечают, что отдельные предлагаемые изменения не соотносятся с положениями действующих законодательных актов РФ. Кроме того, указывается в проекте заключения, предлагаемая редакция противоречит пункту 1 статьи 106 Земельного кодекса, согласно которому кабмин утверждает положение "в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, в котором в том числе должны быть определены федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении, изменении, о прекращении существования" такой зоны.