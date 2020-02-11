{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин поддерживает законопроект о праве ФСО использовать боевую технику при его доработке

Проект закона был внесен в Госдуму в середине декабря

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки депутатский законопроект, которым предлагается разрешить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Законопроект закрепляет, что сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке. Кроме того, инициатива предлагает наделить органы государственной охраны правом определять трассы проезда объектов государственной охраны и принимать решение об установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых объектов. Законопроект был внесен в Госдуму в середине декабря группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте правительственного отзыва. Так, в кабмине отмечают, что отдельные предлагаемые изменения не соотносятся с положениями действующих законодательных актов РФ. Кроме того, указывается в проекте заключения, предлагаемая редакция противоречит пункту 1 статьи 106 Земельного кодекса, согласно которому кабмин утверждает положение "в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, в котором в том числе должны быть определены федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении, изменении, о прекращении существования" такой зоны.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китай построит в Африке новейший медицинский центр. В США выступают против этого проекта
В Вашингтоне считают, что данный центр может представлять собой часть шпионской программы Пекина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС