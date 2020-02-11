Россияне после окончания карантина под Тюменью разъедутся по 44 городам

"Данные не окончательные, но предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России. Большинство собирается в Москву (33 человека). Еще из популярных городов: Санкт-Петербург и Барнаул (по 9 человек). Восемь поедут в Челябинск, шесть - во Владивосток, пятеро - в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ", - сообщили в штабе.

ТЮМЕНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты карантинного центра в санатории "Градостроитель" под Тюменью, где находятся эвакуированные из КНР граждане, собрали информацию о том, в какие города намерены отправиться россияне после окончания карантина. Они поедут в 44 города России, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

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Люди поедут еще в 27 различных городов России, уточнили в штабе. В Тюмени остаются один житель города и один житель Екатеринбурга. "Также свои маршруты домой или по делам планируют граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана", - пояснили специалисты штаба.

В штабе добавили, что ситуация в санатории "Градостроитель" остается стабильной. Сроки выписки находящихся в центре людей пока не называются.

Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых россияне, граждане стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии. 6 февраля троих госпитализировали в боксы инфекционного отделения в связи с повышением температуры тела, признаков коронавируса не выявлено.

Лечебно-реабилитационный центр, куда доставили эвакуированных из Китая, находится в 28 километрах от Тюмени в лесу. Он обеспечен автономной инфраструктурой: котельной, канализацией, поступающая в канализацию вода обеззараживается. Эвакуированным детям раздали игрушки, взрослым - шахматы и шашки, книги. Также всем вручены сим-карты.