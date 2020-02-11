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Пользователи Windows 7 пожаловались на невозможность выключить компьютер

По их словам, операционная система не позволяет выключить устройство, ссылаясь на отсутствие прав

Пользователи Windows 7 пожаловались на ошибку, которая появляется при попытке выключить или перезагрузить компьютер. О сбоях в операционной системе они рассказали на портале Reddit

Как сообщается, при попытке выключить или перезагрузить систему возникало всплывающее окно с сообщением: "У вас нет прав на выключение этого компьютера".

В комментариях пользователи поделились инструкцией, как избавиться от этой ошибки. 

Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, 14 января. Компьютеры, на которых установлена ОС, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать техническую поддержку и не будет выпускать обновлений. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и перейти на Windows 10.

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