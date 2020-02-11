Командующий армии Таиланда принес извинения за устроившего стрельбу в ТЦ военного

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Командующий вооруженными силами королевства Таиланда Апират Конгсомпонг принес извинения за стрельбу, открытую военнослужащим в одном из торговых центров в городе Накхонратчасима, в результате которой погибли и пострадали десятки людей. Об этом он заявил во вторник журналистам в штабе армии.

"Я, как командующий армией, хотел бы извиниться и сказать, что сожалею об этом инциденте, - сказал военный. - Когда злоумышленник спускает курок и убивает, он становится преступником, а не солдатом". "Никто не хотел, чтобы это произошло, не вините армию и солдат. Если вы хотите обвинить кого-то, то винить меня, потому что я командующий армии", - добавил он.

Кроме того, Конгсомпонг сказал, что власти намерены выяснить, кто еще был замешан в этом инциденте.

Вместе с тем министр юстиции Сомсак Тхепсутхин сообщил журналистам, что выплаты пострадавшим при стрельбе будут произведены после того, как полиция завершит расследование. Компенсация составит не менее 110 тыс. батов ($3,5 тыс.) и будет произведена в течение недели.