СМИ: Zara пожертвовала 40 тыс. масок и защитных костюмов провинции Хэнань

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Испанский ретейлер Zara и его материнская структура - группа Inditex - направили в китайскую центральную провинцию Хэнань 40 тыс. единиц медицинского оборудования, преимущественно защитных костюмов и масок, в качестве помощи в борьбе с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает во вторник издание Global Times .

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"Испанский ретейлер одежды Zara и его материнская компания Inditex пожертвовали почти 40 тыс. единиц медицинского оборудования, в основном защитных костюмов и масок, центральной китайской провинции Хэнань - одному из регионов Китая, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

По данным на утро вторника, число случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 42,6 тыс., 1016 человек умерли, 3996 выздоровели. Наибольшее число случаев заражения в КНР зарегистрировано в центральной провинции Хубэй (31728, из них 974 умерли), где впервые выявлено заболевание. Далее следует южная провинция Гуандун (1177 заболели, один умер), восточная Чжэцзян (1117) и расположенная к северу от Хубэя провинция Хэнань (1105 заражены, семь умерли).

Inditex Group основана в 1985 году испанским бизнесменом Амансио Ортегой. В группу Inditex входят такие бренды, как Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Zara Home, Stradivarius, Uterque и др.