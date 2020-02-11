Терагерцовый сканер для скрытого досмотра представят на форуме "Технологии безопасности"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Демонстрационный образец комплекса "Досмотр", работающий в терагерцовом диапазоне и предназначенный для скрытого досмотра, будет представлен на международном форуме "Технологии безопасности". Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе АО "РТИ" (разработчик и производитель высокотехнологичной продукции).

Сканер, созданный в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи (входит в АО "РТИ"), работает в двухчастотном режиме - миллиметровом и терагерцовом. Он позволяет дистанционно обнаруживать потенциально опасные объекты и запрещенные вещества в местах массового скопления людей.

"Благодаря использованию миллиметрового и терагерцового излучения комплекс будет определять с высоким разрешением и различать по типам распознаваемые потенциально опасные объекты при помощи элемента искусственного интеллекта - машинного обучения", - отметили в РТИ.

Комплекс в потоке людей сможет определить человека, у которого в вещах или под одеждой находятся наркотические вещества, оружие или другие запрещенные предметы. При этом, как подчеркнули в пресс-службе, комплекс безопасен, так как работает на излучении, которое не является ионизирующим. Имеющиеся сегодня системы досмотра используют рентгеновское излучение.

Международный форум "Технологии безопасности" проходит с 11 по 13 февраля в "Крокус Экспо".