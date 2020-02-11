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75-летие Победы

Почта России к юбилею Победы выпустила конверты в память о летчике Григории Речкалове

Тираж составил 1 млн экземпляров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. "Почта России" выпустила в обращение конверты с оригинальной маркой, посвященные 100-летию со дня рождения уральского летчика, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Григория Речкалова, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"Конверты открывают в новом году серию филателистической продукции "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне". На конверте с оригинальной маркой изображена эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; на основном изображении - портрет Г. А. Речкалова на фоне самолета-истребителя "Аэрокобра" и две медали "Золотая звезда". Конверт выпущен тиражом в 1 млн экземпляров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнительно Почта России изготовила штемпели специального гашения для Москвы и Екатеринбурга, они датированы 11 февраля 2020 года. Поставить оттиск все желающие филателисты могут в течение нескольких дней.

"Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира", - уточнили в пресс-службе.

Григорий Андреевич Речкалов (1920-1990) - советский летчик-ас, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, уроженец Ирбитского района Свердловской области. В годы Великой Отечественной войны выполнил более 450 боевых вылетов, в 122 воздушных боях сбил лично 61 самолет противника, в группе - четыре. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды.

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Россия75-летие Победы
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