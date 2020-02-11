В Японии выявили еще два случая коронавируса среди эвакуированных из Уханя

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Японские врачи диагностировали еще два случая заражения новым коронавирусом среди тех, кто был эвакуирован из китайского города Уханя. Об этом сообщило во вторник Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Вирус был выявлен среди людей, которые вернулись в Японию чартерными рейсами 29 и 30 января. Оба заболевших - мужчины в возрасте 40-50 лет.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 163 человек. Из них 135 - это пассажиры стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера Diamond Princess. Ранее компания-оператор судна сообщала о 136 заразившихся, однако позднее она признала ошибку в подсчетах.