МВД Филиппин санкционировало аресты распространителей слухов о коронавирусе

ТАСС, 11 февраля. Министр внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо приказал полиции проводить аресты распространителей ложной информации о вирусе 2019-nCoV.

"Мы будем преследовать распространителей ложной информации о коронавирусе, их действия враждебны интересам общества, - передает во вторник слова министра газета Manila Bulletin. - Давайте не множить слухи, которые распространяются быстрее, чем сам вирус. У нас и так достаточно работы".

27 января телеканал ABS-CBN сообщил, что из-за недостоверной информации о коронавирусе работу в филиппинской столице Маниле прекратили не менее шести образовательных учреждений.