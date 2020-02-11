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Китайская вирусная пневмония

МВД Филиппин санкционировало аресты распространителей слухов о коронавирусе

Ранее сообщалось, что из-за недостоверной информации о коронавирусе работу в столице страны Маниле прекратили не менее шести образовательных учреждений

ТАСС, 11 февраля. Министр внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо приказал полиции проводить аресты распространителей ложной информации о вирусе 2019-nCoV.

"Мы будем преследовать распространителей ложной информации о коронавирусе, их действия враждебны интересам общества, - передает во вторник слова министра газета Manila Bulletin. - Давайте не множить слухи, которые распространяются быстрее, чем сам вирус. У нас и так достаточно работы".

27 января телеканал ABS-CBN сообщил, что из-за недостоверной информации о коронавирусе работу в филиппинской столице Маниле прекратили не менее шести образовательных учреждений.

Теги
ФилиппиныКитайская вирусная пневмония
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