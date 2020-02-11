Министр культуры настаивает на продолжении запрета на Украине российских соцсетей и СМИ

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложит правительству продлить запрет на доступ к российским соцсетям и СМИ. Об этом он сказал в опубликованном во вторник интервью агентству РБК-Украина.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном возобновлении доступа к российским соцсетям и СМИ.

Он подчеркнул, что будет предлагать продлить этот запрет, действие которого заканчивается нынешней весной. "Будем инициировать. Обязательно", - добавил министр.

15 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Тогда под запрет на Украине попали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина". Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять пользователям услуги доступа к данным ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.