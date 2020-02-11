Шойгу открыл выставку "История России в орденах, медалях и знаках" в Академии Генштаба

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Собрание государственных наград России впервые выставлено в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России на выставке "История России в орденах, медалях и знаках", приуроченной к 75-летию Победы. Во вторник выставку открыл министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в военном ведомстве.

"Экспозиция составлена из наград, учрежденных за более чем 300 лет истории Отечества со времен Петра I до наших дней. Выставка разделена на три модуля: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации", - сообщили в Минобороны.

Среди экспонатов организаторы отметили раритетные первые ордена советских республик, которые соседствуют с наградами, учрежденными временным правительством в 1917 году.

В ведомстве отметили, что выставка посвящена 75-летию Победы и проходит под эгидой Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил.

В день открытия выставки ее также посетили слушатели академии Генштаба из России и зарубежных стран, представители научного и преподавательского сообщества, ветераны, суворовцы, юнармейцы и гости военного вуза.