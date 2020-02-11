{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Шойгу открыл выставку "История России в орденах, медалях и знаках" в Академии Генштаба

Среди экспонатов представлены раритетные первые ордена советских республик

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Собрание государственных наград России впервые выставлено в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России на выставке "История России в орденах, медалях и знаках", приуроченной к 75-летию Победы. Во вторник выставку открыл министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в военном ведомстве.

"Экспозиция составлена из наград, учрежденных за более чем 300 лет истории Отечества со времен Петра I до наших дней. Выставка разделена на три модуля: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации", - сообщили в Минобороны.

Среди экспонатов организаторы отметили раритетные первые ордена советских республик, которые соседствуют с наградами, учрежденными временным правительством в 1917 году.

В ведомстве отметили, что выставка посвящена 75-летию Победы и проходит под эгидой Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил.

В день открытия выставки ее также посетили слушатели академии Генштаба из России и зарубежных стран, представители научного и преподавательского сообщества, ветераны, суворовцы, юнармейцы и гости военного вуза.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Глава Минтруда: многодетные семьи больше других подвержены риску бедности
В ведомстве пересмотрели приоритет по заключению социальных контрактов в сторону многодетных семей, уточнил Антон Котяков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС