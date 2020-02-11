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Исследование: почти 80% россиян стали жертвами интернет-угроз в 2019 году

Согласно опубликованным данным, россияне уже второй год чаще других сталкиваются с поведенческими рисками в сети

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Компания Microsoft составила ежегодный рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI) и выяснила, что в 2019 году 79% россиян стали жертвами угроз в интернете. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Microsoft представила результаты четвертого ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети за 2019 год. На его основе был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI). Россия заняла 22-е место среди 25 стран-участниц: 79% российских пользователей столкнулось с интернет-рисками в 2019 году, что превышает общемировой показатель в 70%", - говорится в сообщении.

По результатам исследования, россияне уже второй год чаще других сталкиваются с поведенческими рисками в сети - 61% против среднего мирового показателя в 45%. Так, 44% из них подверглись грубому обращению, 43% - онлайн-домогательствам, а 29% - троллингу. Другими популярными рисками стали разновидности навязчивого поведения. Среди них 53% - это онлайн-мошенничество, а 44% - нежелательный контакт. Кроме этого, в России 65% жертв интернет-угроз встречали своего обидчика в реальной жизни, что выше общемирового показателя, который составляет 48%.

Среди возрастных групп онлайн-рискам подвергались: 19-35 лет - 88%, 36-50 лет - 84%, 51-73 года - 76%, подростки до 18 лет - 73%. При этом 41% подростков знают к кому обратиться за помощью - 29% рассказали о ситуации родителям, которых считают лучшими ролевыми моделями уважительной коммуникации в интернете.

"В 2019 году интернет-пользователи в России стали чаще сталкиваться с онлайн-рисками, что в целом соответствует общемировому тренду. При этом более половины (54%) считают, что технологические компании и социальные медиа способны создать инструменты, повышающие уровень вежливого общения в сети. Это накладывает определенную ответственность на IT-индустрию", - прокомментировала исследование менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России Эльза Ганеева.

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