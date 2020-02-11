В Приморье собака загнала на дерево дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Домашняя собака жителя Уссурийского района Приморья напугала и загнала на дерево молодого дальневосточного леопарда. Хозяин беспородного пса Града Иван Щербатюк опубликовал видеозапись встречи с леопардом на своей странице в Instagram. На ней видно, как леопард сидит на ветке дерева в десяти метрах от земли.

"Во время рыбалки на реке Кроуновка я услышал лай и пошел посмотреть, что там происходит, а когда поднялся на сопку, увидел леопарда на дереве, - рассказал ТАСС Щербатюк. - С собой у меня сначала не было телефона, поэтому я спустился обратно [к реке], а потом вернулся и сделал видеозапись. Честно говоря, небольшой страх был, но я знал, что для зверя проще самому убежать от человека, чем нападать. Кстати, собаку я так и не смог увести с этого места, она вернулась лишь через несколько часов после того, как я уехал домой".

Как рассказал ТАСС заместитель директора национального парка "Земля леопарда" Юрий Дарман, где сконцентрирована популяция редкого хищника, судя по поведению кошки, это была молодая особь возрастом от 16 до 24 месяцев. Тем не менее, последствия такой встречи могли быть опасны и для животного, и для человека.

"Это был молодой зверь без матери, поэтому он и испугался собаки. А был бы взрослый, мог легко ее съесть. Именно поэтому у нас в юго-западном Приморье охота с собаками запрещена, чтобы не было таких конфликтных ситуаций. Хорошо, что в этот раз все закончилось хорошо", - сказал Дарман.