В более 40 регионах России выявили перебои с поставкой лекарств в 2019 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуроры выявили перебои с поставкой лекарств в более 40 регионах России в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В 2019 году отмечались перебои в поставках лекарств в 42 субъектах РФ, а количество несостоявшихся аукционов на поставку медикаментов составило 75 тыс. (каждая четвертая закупка), в том числе по причине отсутствия заявок потенциальных исполнителей контрактов", - сообщили в надзорном ведомстве.

Одной из причин проблем с поставкой лекарств стало некачественное планирование и управление товарными запасами уполномоченными органами власти субъектов РФ. "Другими причинами стали ограничение региональными нормами круга лиц, обладающих правом на льготное получение лекарств, многочисленные нарушения законодательства о закупках, которые влекут ограничение числа их участников, недостаточное финансирование субъектами РФ", - отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, в некоторых регионах учреждения здравоохранения долго не использовали дорогостоящее медицинское оборудование, не эффективно расходовали бюджетные средства, что приводило, в том числе к их хищению. Распространены случаи несвоевременного оказания скорой помощи, отсутствия в автомобилях скорой необходимого оборудования и медикаментов, а также случаи некачественного оказания учреждениями здравоохранения медицинских услуг.

Всего в сфере здравоохранения прокуроры в 2019 году выявили больше 77 тыс. нарушений законов. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 20 тыс. лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 250 уголовных дел.