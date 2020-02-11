В 2020 году МЧС получило на закупку техники 10 млрд рублей вместо требуемых 37 млрд

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделил в 2020 году на закупку техники МЧС РФ 10 млрд рублей. Об этом во вторник на расширенном заседании коллегии МЧС сообщил зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов.

"В 2019 году министерство дважды обращалось к президенту РФ о необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 37 млрд рублей ежегодно. По результатам выполнения поручений президента объем денежных средств на закупку специальной техники в 2020 году увеличен почти на 10 млрд рублей. Конечно, это не полностью удовлетворяет вашу заявку, и мы прекрасно понимаем, что внедрение современной специальной техники для организации вашей работы - это дополнительные спасенные жизни", - сказал он.

Работу МЧС в прошедшем году Борисов в целом оценил положительно. Говоря о задачах на следующий год, вице-премьер поставил задачу выполнять в своей компетенции поручения президента РФ, озвученные в послании Федеральному собранию, а также совершенствовать методы спасения людей. "В текущем году для реализации заданий 2020 года предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме почти 18 млрд рублей", - добавил он.

По данным МЧС РФ, в 2019 году было ликвидировано 266 чрезвычайных ситуаций, на которых спасено 9607 человек. Потушено свыше 471 тыс. техногенных пожаров, на которых спасено более 225 тыс. человек. Силы министерства отреагировали более чем на 3,4 тыс. происшествий на водных объектах, их количество сокращено на 11%, совершено более 110 тыс. выездов на ДТП, обнаружено и уничтожено почти 40 тыс. взрывоопасных предметов. Авиация МЧС совершила более 17,3 тыс. полетов для тушения пожаров, доставки гуманитарной помощи и для санитарно-авиационной эвакуации.