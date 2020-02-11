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75-летие Победы

В Татарстане собрали более 25 тыс. фотографий красноармейцев для музея "Дорога памяти"

По этому показателю республика занимает первое место среди всех 29 регионов Поволжья, Урала и Сибири

ТАСС, 11 февраля. Более 25 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны собрали в Республике Татарстан для мультимедийного музея "Дорога памяти", который строится в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Сбор материалов об участниках Великой Отечественной войны осуществляет военный комиссариат республики. На сегодняшний день собраны фотографии 25 851 красноармейца, а также 847 фронтовых писем. По этому показателю республика занимает первое место среди всех 29 регионов Поволжья, Урала и Сибири, где проводится сбор фотографий военными комиссариатами ЦВО", - отмечается в сообщении.

Проект реализуется в рамках утвержденного президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны, находящиеся на хранении в семейных архивах будут размещены в новом мультимедийном музее "Дорога памяти", который строится в подмосковном парке "Патриот" в честь 75-летия Победы над фашизмом. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 метров, по числу дней Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияТатарстан75-летие Победы
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