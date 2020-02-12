Почему родители учат уроки с детьми? И правильно ли это? Отвечают мама, психолог и педагог

Надо ли делать домашнее задание вместе с ребенком? Или пусть сразу привыкает к самостоятельности? Как не раздражаться, если что-то не получается? И что делать, чтобы со временем ребенок смог учить уроки сам? На наши вопросы ответили мама пятиклассника Анна, семейный психолог Наталья Панфилова и директор школы №1520 имени Капцовых, "Учитель года России — 2012" Вита Кириченко

Как так получается, что родители начинают учить уроки с детьми? Мама: В начальной школе мы попали к очень сильному учителю, и с первого класса на домашние задания уходило по четыре часа. Сына пугал большой объем заданий — полтора листа одних крючочков, потом плюсиков-минусиков… К тому же он левша и в начальной школе ломал рабочую руку — приходилось писать правой. Поэтому я с самого начала сидела с ним. Сейчас, в пятом классе, я вижу результаты этого адского труда, когда родители выли в чатах. Нашу школу слили с другой, более сильной. И нашим детям проще, чем тем, у кого программа была легче. Так что я думаю — возможно, те объемы были правильными. Психолог: Все начинается с огромной тревоги родителей: они боятся, что их ребенок будет успевать не так хорошо, как им хотелось бы. Таким образом родители себя успокаивают и ставят себе пятерки за то, что они все держат под контролем. Педагог: Иногда родители спрашивают ребенка, все ли у него в порядке с уроками, и слышат, что где-то нужна помощь. Или не просто спрашивают, а сами хотят проверить домашнее задание — убедиться, что все выполнено правильно. А если мама не работает, то у нее может быть и желание, и возможность сопровождать процесс, чтобы всегда был шанс повлиять на ситуацию. Еще одна важная причина — сейчас все больше родителей, которым ценно образование ребенка. Для них это то, во что есть смысл вкладывать силы и средства, — и они не пускают это на самотек.

Сегодня учить уроки с детьми — это норма? Почему? А раньше было так же? Мама: В мои школьные годы мне, если надо было, папа задачку объяснял, и ладно. Но, по-моему, в начальной школе у нас была не такая объемная программа. Наши дети во втором классе учились писать сочинения. У меня это было позже. По моим наблюдениям, в начальной школе сына 50% родителей делали уроки с детьми, а 90% контролировали. Психолог: Родители часто говорят: "А теперь все родители делают уроки со своими детьми". На самом деле это далеко не так. Но факт в том, что сейчас родители очень контролируют детей. 50 лет назад все было четко: будешь хорошо учиться — станешь инженером, плохо — дворником, удовлетворительно — пойдешь в ПТУ, будешь слесарем или токарем. Было ясно, в каких пределах тогда будет зарплата. А сейчас есть тревога: если не будет хороших оценок — что тогда? Гонка за хорошей успеваемостью — это еще и гонка за высокие баллы на ЕГЭ и престижный вуз. К тому же я вижу сложности с обратной связью. Учителя жалуются, что родителей сложно вызвать в школу — они не приходят. Родители же опасаются, что узнают о проблемах ребенка, только когда уже надо будет нанимать репетитора. Педагог: Не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть. Скажу так: мне не хотелось бы, чтобы это было нормой. Для учителя домашнее задание — это обратная связь: по нему он видит, что на уроках получилось, что — нет, куда двигаться дальше. Когда ребенок делает домашнее задание не сам, это усложняет работу учителя: он не знает, как ему достичь поставленных задач. И задание точно не должно быть таким, чтобы его нельзя было сделать без помощи взрослого. А если ваши дети не сядут делать уроки без вас — надо помнить, что это возникло не само по себе. Мы, взрослые, создали для этого условия.

Как именно родители помогают детям? Прямо задачки с ними решают? Мама: Сначала были прописи: он писал, а я контролировала, смотрела на эти палочки, крючочки, буковки. Сейчас задачки пошли, решаем вместе, разбираем условия. С чем-то надо было просто сидеть рядом, что-то надо было объяснять. Сейчас, если прошла новая тема и сын ее не понял — значит, я буду сидеть объяснять, пока он не поймет. Почему это должна делать я, а не учитель? Потому что учитель уже объяснил. Ну, не дошло до сына с первого раза — значит, объясню я. Психолог: Что я вижу — родители вникают в задачки, решают их с детьми. Здесь есть закономерность: чем выше уровень образования родителей, тем им интереснее копаться в учебниках. Они ругаются на эти учебники, говорят, что они бестолково написаны, и пытаются переводить их на понятный детям язык. Педагог: Иногда надо объяснить ребенку своими словами условия задачи. Иногда он недопонял материал, и надо объяснить. Это нормально. Но если родитель, например, сам делает поделку для урока технологии — это точно неоправданная история. Я за то, чтобы ребенок делал сам то, что может. Даже если это будет не такая красивая поделка или рисунок. По-хорошему, взрослый должен появиться, когда ребенок сам о чем-то спросил. Или когда учитель просит обратить внимание родителей на какой-то момент. Но мне кажется, что если взрослый сидит рядом с ребенком, пока тот делает домашнее задание, — это тяжело дается и взрослому, и ребенку.

А взрослые сейчас вообще могут эффективно помогать своим детям? Ведь у них была совсем другая программа? Мама: Пока я справляюсь с его программой, но подозреваю, что классе в седьмом мне будет тяжеловато. Правда, сейчас бывают задачки с такими текстами — я читаю и ничего не понимаю! "Найдите 5/8 числа, 5/12 которого равны 160". Я думаю: что на что мне делить, что на что мне умножать? Пока я думала, он уже сообразил. Все решается в два действия, но пока мой взрослый мозг до этого дойдет… Но Никита видит: я участвую, я с ним. А уж если мама ошиблась, это вообще восторг! Он великий математик — решил задачку быстрее матери. Психолог: Если родитель хочет помочь ребенку получить хорошую оценку, он будет решать задачу не так, как учили его, а так, как требуют в школе. В любом случае нынешние 40–50 летние — то есть родители школьников — получили достаточно хорошее образование, чтобы прочитать современный учебник и понять, что хотят от ребенка. Педагог: Смотря что считать эффективностью. Если папа, объясняя задачу, рассказал сыну о мире животных что-то, чего он не знал, это не поможет сегодня выполнить домашнее задание. Зато пригодится ребенку завтра. Но да, желание помочь на деле может обернуться не теми результатами, которых хотелось бы. Для части родителей нынешние задания непривычны. Чего-то они не помнят. К тому же как бы мы ни пытались смотреть на задачки глазами ребенка, мы все равно видим их как взрослые. Я как-то прорешала все срезовые работы за четвертый класс. И над одной задачкой, которая уже не влияла на оценку, мне понадобилось посидеть. А потом учитель математики показал мне решение — оно было на поверхности. Но я опиралась на знания взрослого, а ребенок сделал бы это проще.

Что случится, если родитель откажется делать "домашку" с ребенком? С ним будут проблемы? А со школой? Мама: У нас в классе те родители, которые в начальной школе не учили уроки и не проверяли их, теперь активно этим занимаются. Потому что в пятом классе успеваемость детей резко снизилась. Если в такой ситуации ребенок не найдет помощь в семье, то он будет тонуть в плохих оценках. И школа сделает все, чтобы с таким учеником расстаться. А в наше время попасть в приличную школу несколько проблематично. Психолог: Если ребенок говорит: "Я чего-то не понимаю", а родитель отвечает: "Да что ж ты такой бестолковый / мне сейчас некогда / что ты ко мне привязался" — в отношениях будут проблемы. Но также не надо учить уроки с ребенком так, чтобы он чувствовал себя в тюрьме, под полным контролем. Тогда учеба будет восприниматься как насилие. В гонке за оценками важно не перестараться. Педагог: Если в учебе все в порядке, то ничего не изменится. Это же не родитель учится у учителя, а ребенок. Учитель — профессионал, и если у ученика что-то не получается с домашним заданием, то первый вопрос педагог должен задать сам себе. Для него это некая педагогическая задача, которую надо решить. Значит, к ученику нужен индивидуальный подход.

Как справляться с раздражением, когда уроков много, ребенок чего-то не понимает, а у родителей есть свои дела? Мама: Бывало у нас такое: двенадцать ночи, а часть уроков еще не сделана. Я кипела. А потом поняла: от того, что я проорусь, он быстрее уроки не выучит. Поэтому — вдох-выдох. Пойду себе кофейку сделаю, чашечку налью и сяду рядом: "Ну, что у нас там еще осталось?" Мне особенно сложно учить с ним стихи — я их всегда запоминала на раз-два, а ему это тяжело дается. Я заставляю читать их по много-много раз: десять, двадцать, тридцать… Это помогает. Хотя "Бородино" мы осилили только до половины. Психолог: Если говорить: "Ну что ты смотришь как баран на новые ворота на эту формулу, мы ее вчера проходили?!" — ребенок станет паниковать, и результаты будут только хуже. Наблюдайте за своим ребенком: может, в восемь вечера он клюет носом, а в девять начинает соображать лучше? Тогда надо ориентироваться на его ритмы. Он переплетает руки и ноги, у него плечи идут вверх? Это говорит о напряжении, а из-за него могут тормозиться когнитивные процессы: проще говоря, он будет хуже соображать. Он хнычет, не хочет что-то делать? Дайте ему возможность переключиться. Можно пообнимать, похвалить, вместе погулять с собакой. Хорошие результаты будут, только если ребенок весел и доволен. Педагог: Надо найти его причину. Вас раздражает непонятное задание или есть вопросы по срокам? Обсуждайте это с учителями. Если школа и родители не найдут общего языка, заложником будет ребенок. Или, например, вы знаете, что вашему ребенку трудно учить стихи. Стоит сказать учителю: "У нас такая проблема, что посоветуете?" Только выберите время — учитель тоже живой человек, он тоже иногда мама, не надо разговаривать, когда вы оба уставшие.