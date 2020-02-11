МЧС станет участником программы "Искусственный интеллект"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. МЧС России планирует стать участником федеральной программы "Искусственный интеллект", что позволит совершить рывок в развитии информационных технологий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил во вторник глава МЧС России Евгений Зиничев.

"В настоящее время прорабатывается вопрос включения МЧС России в качестве участника реализации федеральных проектов "Информационная безопасность" и "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика". Данные мероприятия позволят совершить рывок в развитии информационных технологий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повысят достоверность моделирования складывающейся обстановки для принятия своевременных управленческих решений", - сказал министр на расширенной коллегии МЧС по подведению итогов работы в 2019 году.

Он отметил, что в минувшем году МЧС России совместно с Российской академией наук, а также лидерами цифрового сектора приступило к реорганизации системы управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на основе разработок в области искусственного интеллекта.