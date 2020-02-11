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Один из трамваев "Уралтрансмаша" будут тестировать в Череповце

В течение трех месяцев он будет работать на двух наиболее популярных маршрутах города

ВОЛОГДА, 11 февраля. /ТАСС/. Трамвай от "Уралтрансмаша" (структура "Уралвагонзавода", входит в госкорпорацию "Ростех"), разработанный для удобства людей с ограниченными возможностями для использования в российских городах, прибыл на испытания в Череповец Вологодской области. В течение трех месяцев он будет работать на двух наиболее популярных маршрутах города, сообщили ТАСС в администрации Череповца.

Ранее машины данной модели поставлялись в Казань, Екатеринбург, Нижний Тагил и другие города. "Трамвай прибыл сегодня ночью, сейчас его разгружают. Специалисты подготовят его к эксплуатации, вагоновожатые пройдут тренировку, и он отправится работать на маршрутах №4 и №8. Всего в городе три трамвайных маршрута, №4 - самый протяженный, №8 - популярный. Поэтому трамвай будет запущен на линии, где им сможет воспользоваться максимальное число пассажиров", - сказал ТАСС пресс-секретарь мэра Череповца Сергей Климушкин.

По его данным, сейчас в Череповце разрабатывается программа замены трамваев, муниципалитет выбирает наиболее оптимальную модель, поэтому согласился на предложение "Уралвагонзавода" испытать их трамвай. Вагон модели 71-407 выпущен на "Уралтрансмаше" в соответствии с программой "Доступная среда". "Низкий пол" находится в средней части вагона практически на уровне тротуара для удобства посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями. Максимальная вместимость трамвая - 190 человек.

За 2020 год череповецкое муниципальное предприятие "Электротранс" планирует перевезти более 9,3 млн пассажиров. Это меньше, чем другим общественным транспортом, поскольку маршрутов немного, например, трамвай не ходит в растущий Зашекснинский район, туда нет трамвайных путей. На линии ежедневно выходят 28 трамваев, всего на балансе предприятия их 52.

Теги
РоссияВологодская область
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