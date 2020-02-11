Власти Крыма прокомментировали прекращение вещания на Украине телеканала ATR

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудников крымско-татарского телеканала ATR, прекратившего вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины, следует пригласить на работу в Крым, сообщил ТАСС председатель республиканского Государственного комитета по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

В понедельник в эфире телеканала начали показывать пустую студию с фоновой надписью "Save ATR". Заместитель генерального директора ATR Айдер Муждабаев на канале YouTube заявил, что телеканал прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины, в котором для него заложены 50 млн гривен ($2 млн).

"Жалко людей, конечно, которые туда поехали работать. Отдельные из них патриотично настроены к родной земле. Наверное, надо пригласить для работы в наших крымских медиа. Рабочие руки всегда нужны", - сказал Кангиев.

Он также уточнил, что уволенные сотрудники ATR могли бы трудоустроиться на крымские телеканал "Миллет" и радиостанцию "Ватан седасы" ("Голос родины").

В 2016 году Верховная рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR. С 1 апреля 2015 года телеканал прекратил аналоговое вещание на территории Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева.

22 апреля 2015 года указом главы Крыма Сергея Аксенова была создана Автономная некоммерческая организация "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания", получившая название "Миллет" ("Народ"). Канал начал тестовое вещание в сентябре 2015 года. Его концепция предполагает развитие культуры и языка крымских татар, а также развитие межнациональных отношений. Вещание - 24 часа в сутки, язык - крымско-татарский - 70%, русский - 30%. С 6 февраля 2017 года на полуострове началось круглосуточное вещание крымско-татарского радио "Ватан седасы" ("Голос родины").