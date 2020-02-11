Подозреваемая в интимной связи с учеником педагог уволилась из школы в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Астраханская учительница, которую подозревают в интимной связи с 15-летним школьником, уволилась. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в областной администрации. В пресс-службе администрации города уточнили, что по собственному желанию уволилась и директор учебного заведения.

В понедельник сообщалось, что следственные органы начали проверку после появления в СМИ информации об интимной связи учительницы и девятиклассника в средне-образовательной школе №32 в Астрахани.

"Управление образования проверяет информацию из интернета, проводится опрос классных руководителей 9-х классов. В управлении образования не было никаких заявлений или жалоб от учащихся, родителей и учителей. Директор школы уволилась 7 февраля по собственному желанию по состоянию здоровья", - сказали в пресс-службе мэрии.

Как сообщил ТАСС источник в администрации области, учительница, подозреваемая в связи с несовершеннолетним, имеет региональные награды. "Она уволилась из школы. Сейчас в учебном учреждении работают сотрудники следственного управления, выясняются все подробности инцидента", - добавил источник.

В региональном министерстве образования и науки ТАСС не стали комментировать ситуацию, сославшись на то, что ведутся следственные действия. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в области ТАСС сообщили, что "законные представители школьника не обращались, поэтому никаких проверок нет".