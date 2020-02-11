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Минтруд пояснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Индексация пока не предусмотрена законом, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров не предусмотрена законом в настоящее время. Об этом во вторник заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"На сегодняшний день у нас действующими порядками не предусмотрена индексация страховых пенсий работающих пенсионеров", - сказал он.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила закрепить в Конституции обязательную индексацию заработной платы, а также предоставление общероссийским объединениям профсоюзов права законодательной инициативы по социальным и трудовым вопросам.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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