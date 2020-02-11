Справороссы вносят в Госдуму законопроект о минимальной зарплате врачей первичного звена

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" вносят в Госдуму законопроект, устанавливающий гарантии по минимальной заработной плате медицинских работников первичного звена. Об этом во вторник журналистам заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Сегодня наша фракция вносит законопроект о средней минимальной зарплате медицинских работников первичного звена. Это работники скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов и, конечно, наши участковые врачи и педиатры", - сказал Миронов.

По его оценке, 85% участковых врачей и 90% педиатров сегодня вынуждены работать на 1,5-2 ставки. "Мы считаем это несправедливым и вносим законопроект, в котором для первичного звена зарплата должна быть не ниже средней по региону, а для врачей... в два раза выше, чем средняя по региону", - уточнил лидер справороссов.