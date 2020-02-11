Госдума почтила минутой молчания память депутата Айрата Хайруллина

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во вторник на заседании почтили минутой молчания память своего коллеги Айрата Хайруллина, погибшего 7 февраля при крушении вертолета.

"В пятницу на 50-м году жизни трагически погиб наш коллега, друг, депутат Государственной думы четырех созывов, заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрат Назипович Хайруллин, - сказал, открывая заседание, первый вице-спикер Александр Жуков. - Предлагаю почтить его память минутой молчания".

Госдума также досрочно прекратила его полномочия.

По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, вертолет Bell-407 был обнаружен 7 февраля в 17:30 мск вблизи населенного пункта Лаишево в Татарстане. В результате удара о землю он получил значительные повреждения. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу. Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб на месте.