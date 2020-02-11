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В России могут распространить суд присяжных на все категории особо тяжких дел

Верховный суд предлагает также включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение дел о преступлениях в сфере предпринимательства
Здание Верховного суда РФ Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Здание Верховного суда РФ
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Верховный суд России предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства (за исключением уголовных дел, содержащих гостайну - тем самым, под суд присяжных не подпадут, например, дела о шпионаже и госизмене). Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

"Учитывая, что суды РФ имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и на преступления в сфере предпринимательской деятельности, в которых отсутствуют сведения, содержащие гостайну", - сказал Лебедев.

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей, и целесообразности введения института следственного судьи, а также внести соответствующие предложения.

Перечень поручений был утвержден по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека. Доклад по этой теме главе государства необходимо будет представить к 1 июня 2020 года.

С идеей ввести институт следственного судьи выступил на заседании СПЧ 10 декабря 2019 года один из участников совета, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Комментируя это предложение, Путин сказал, что его необходимо оценить на экспертном уровне.

Компетенции присяжных

Вступившие в силу с 1 июня 2018 года поправки в УПК добавили в компетенцию присяжных еще две статьи - ч. 1 ст. 105 (убийство без отягчающих обстоятельств) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), а также позволили рассматривать с участием присяжных в районных судах уголовные дела по 7 наиболее тяжким статьям УК, предусматривающим наказание до пожизненного заключения, в тех случаях, когда наиболее суровая мера наказания по этой статье не может быть применена. Также суды присяжных могут рассматривать уголовные дела в отношении женщин старше 18 лет и мужчин старше 65 лет, обвиняемых по статьям из компетенции суда присяжных.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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