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МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра

Контроль за проведением технического осмотра планируют поручить полиции
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© Елена Пальм/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. МВД России предлагает ввести видеофиксацию прохождения техосмотра транспортных средств и возложить контроль за ним на полицию. Об этом говорится в обосновании необходимости подготовки проекта нормативного правового акта, опубликованном во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта [предусматривает] усовершенствование процедуры формирования системы технического осмотра, которая связана с введением видеофиксации прохождения технического осмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением контроля за проведением технического осмотра на полицию", - говорится в пояснении.

В документе также говорится, что правилами ведения системы технического осмотра регламентированы особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, отмечается специфика и сроки их хранения в информационной системе. "В частности, устанавливаются возможные способы защиты данных электронных документов", - сказано в сообщении.

Кроме того, определяется порядок взаимодействия системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования, а также порядок информационного и практического взаимодействия всех участников, которые задействованы в осуществлении процедуры технического осмотра.

Целью данных изменений является исключение случаев фальсификации проведения техосмотра, а также обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей, которое должно снизить процент аварий на дорогах, возникающих из-за неисправности транспортных средств.

Предполагается, что данный проект нормативного правового акта вступит в силу в июне 2020 года.

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