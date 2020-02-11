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Суд Подмосковья зарегистрировал первый в России коллективный иск в сфере экологии

Ответчиком по иску заявлен производитель строительных и отделочных материалов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Егорьевский городской суд Московской области зарегистрировал первый в России коллективный иск в защиту прав и законных интересов группы лиц о возмещении нанесенного окружающей среде вреда. Как уточнил ТАСС представляющий интересы более 30 истцов адвокат Федор Трусов, каждый из них может претендовать на сумму не менее 1 млн рублей компенсации.

"Сегодня в Егорьевский районный суд Московской области был подан первый в России экологический коллективный иск к предприятиям группы компаний "Кроношпан" (мировой производитель древесных плит) об обязании возместить вред окружающей среде, причиненный предприятием загрязнением почв, поверхностных вод и атмосферного воздуха в городах Егорьевск и Электрогорск Московской области. Размер ущерба будет определен по результатам всех судебных экспертиз, о проведении которых будет заявлено в рамках судебного процесса, - рассказал юрист. - Каждый житель, кто оказался в зоне негативного воздействия предприятий "Кроношпана", может претендовать на сумму не менее 1 млн рублей".

По его словам, ответчиком по иску заявлено ООО "Кроношпан", которое является производителем материалом для строительства, отделочных материалов. Основным видом деятельности ответчика является производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и других одревесневших материалов. "Уже много лет жители Электрогорска, Егорьевска и Уфы жалуются на деятельность предприятий "Кроношпана": шум от производства, загрязнение сточных вод и почвы формальдегидами, сильный токсичный запах и грязь на окружающих предприятие дорогах. Данные заявления местных жителей подкреплены протоколами исследований независимых лабораторий", - отметил адвокат.

По мнению местных жителей, считает Трусов, органы местной власти и прокуратуры не проявили должного внимания к данной проблеме, однако внесенные осенью 2019 года в ГПК РФ положения о коллективных исках теперь позволяют обращаться в суд с коллективными требованиями, в том числе в сфере экологии. "В планах истца по результатам формирования надлежащей доказательственной базы выдвижение в суде требования о приостановке или прекращения деятельности предприятий "Кроношпан" в данных городах, решение о чем будет принято с учетом мнения местного населения", - резюмировал адвокат.

Комментарием ответчика ТАСС пока не располагает.

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