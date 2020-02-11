Федермессер считает, что нужно расширить перечень психотропных препаратов для ввоза в РФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Перечень лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предложенный Минздравом России в целях их ввоза на территорию страны, следует расширить. Об этом во вторник сообщила журналистам учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", идеолог проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Регион заботы" Анна Федермессер.

Ранее Минздрав на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовал перечень не зарегистрированных в РФ психотропных лекарств, которые планируется с 1 марта разрешить ввозить в страну. В список вошли необходимые для лечения эпилепсии "Диазепам" (ректальный раствор), "Мидазолам" (раствор оромукозальный), "Клобазам" (таблетки, капсулы), "Лоразепам" (раствор в ампулах), "Фенобарбитал" (эликсир, раствор для инъекций).

"Тот порядок, который сегодня предлагается, к сожалению, не является исполнением поручений президента, потому что он распространяется только на те препараты, о которых шумели некоммерческие организации несколько месяцев назад. Это обезболивающие противосудорожные препараты, детские лекарственные формы. Этого недостаточно, потому что есть <...> еще масса препаратов, которые люди ввозят, подвергая себя риску и не думая про это", - сказала она.

Представители общественных организаций заявляли, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, число нуждающихся оценивают профильные национальные медицинские исследовательские центры. Ранее Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум").

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие документы о порядке ввоза в страну таких препаратов.

Ранее Минздрав подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, а также для тех родителей, которым еще предстоит получить все необходимые документы.