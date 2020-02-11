Госдума декриминализовала дисциплинарную ответственность пограничников

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о разграничении уголовной и дисциплинарной ответственности пограничников.

Согласно прежним нормам Уголовного кодекса (УК) РФ, нарушение правил пограничной службы считается преступлением и должно повлечь за собой уголовную ответственность как в случае причинения вреда интересам безопасности государства, так и в тех случаях, когда вред действиями пограничника причинен не был, однако такое могло случиться.

В то же время федеральный закон "О статусе военнослужащих" позволяет привлекать нарушителя правил несения службы к дисциплинарной ответственности. По мнению авторов, это приводит к правовой коллизии, а также к произвольному применению закона.

В связи с этим из статьи 341 УК РФ исключаются положения об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, однако не привело к каким-либо общественно опасным последствиям. Аналогичная поправка вносится и в статью 340 о нарушении правил несения боевого дежурства по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию.