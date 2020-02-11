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В России в 2019 году за терроризм и экстремизм осудили почти 900 человек

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев уточнил, что за преступления террористической направленности осудили 540 человек, а экстремистской - 335

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Почти 900 человек осуждены в России в прошедшем году за терроризм и экстремизм. Об этом во вторник сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, где в режиме видеоконференцсвязи подводятся итоги за 2019 год.

"За преступления террористической направленности осуждено 540 лиц, за преступления экстремистской направленности - 335 лиц", - сообщил Лебедев.

В 2018 году за террористические преступления в России были осуждены 700 лиц, за экстремистские преступления - 590 человек.

Лебедев также сообщил, что следователи стали втрое чаще обращаться в суды для прекращения уголовных дел с назначением судебного штрафа.

В 2019 году по ходатайствам следователей было прекращено 33 тыс. уголовных дел с назначением судебного штрафа (когда человек освобождается от судимости - прим. ТАСС), в то время как по инициативе самих судов такие решения были приняты по 16 тыс. дел, отметил глава ВС РФ.

По словам Лебедева, в 2017 году по ходатайствам органов следствия были прекращены 9,6 тыс. уголовных дел с назначением судебных штрафов, в 2018 году - 19 тыс. По инициативе судов по этой процедуре в 2017 году были прекращены 8,7 тыс. уголовных дел, в 2018 году - 13 тыс.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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