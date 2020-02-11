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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: россияне считают, что Трамп обостряет отношения между США и РФ

Согласно опросу, 33% респондентов полагают, что американский лидер старается избегать конфликтов, но не идет на сближение с Россией

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп скорее обостряет отношения между Соединенными Штатами и Россией, чем налаживает их, в то время как президент РФ Владимир Путин старается избежать конфликтов, следует из опубликованных во вторник результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более трети россиян (37%) предполагают, что Дональд Трамп своими действиями обостряет отношения между Россией и США. Практически такая же доля наших сограждан считает, что президент США старается избегать конфликтов, но не идет на сближение с Россией (33%). Только примерно каждый десятый (8%) россиянин предполагает, что Дональд Трамп стремится наладить отношения между государствами", - говорится в материалах опроса.

О том, что президент РФ старается избежать конфликтов, но при этом не идет на сближение с Соединенными Штатами, говорят 43% опрошенных. Еще 41% респондентов придерживается мнения, что Путин стремится наладить отношения между РФ и США. Около 3% россиян отмечают, что глава российского государства обостряет противоречия между странами.

Согласно опросу, чаще всего Трамп вызывает у россиян безразличие (43%) и недоверие (25%), также антипатию (12%), скепсис (12%) и разочарование (10%).

Дональд Трамп стал президентом США в 2017 году. 5 февраля Сенат Конгресса США оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 октября 2019 года. Объем выборки - 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдОпросы общественного мнения
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