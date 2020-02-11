Компания Neusoft разрабатывает роботов для профилактики коронавируса

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Китайская IT-компания Neusoft разрабатывает роботов, которые помогут усилить меры по контролю за распространением коронавируса в стране. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя компании.

Мобильных роботов установят в общественных учреждениях, где те будут перемещаться по определенному маршруту патрулирования территории. Устройства смогут устанавливать личность людей и наличие у них защитных масок, измерять их температуру тела и регистрировать случаи подозрения на заболевание.

"Роботы, измеряющие температуру, смогут заменить медицинских инспекторов в банках, учебных заведениях, компаниях [и других местах], где они смогут перемещаться среди людей и выявлять тех, кто не носит маску и у кого повышена температура", - приводит агентство слова представителя компании Цуй Хао.

Neusoft также уже начала поставку в больницы Шанхая страны роботов, проводящих дезинфекционные работы, доставку медоборудования и сбор информации о пациентах. Компания планирует снабдить данными устройствами больше больниц в разных городах КНР.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. По последним данным, власти Китая подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.