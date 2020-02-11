Госдума легализовала охоту в полувольных условиях

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, легализующий охоту в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов дополняется положением, согласно которому так называемая вольерная охота допускается при наличии путевки, то есть документа, "подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства". Законопроектом определяется статус охотничьих ресурсов, содержащихся в полувольных условиях, основания и особенности их использования, в том числе при осуществлении любительской и спортивной охоты. Минприроды наделяется правом вводить ограничения любительской и спортивной охоты в полувольных условиях, а также устанавливать требования к размерам объектов охотничьей инфраструктуры в зависимости от вида животных и их популяции.

По словам одного из авторов законопроекта, первого зампреда профильного комитета Николая Валуева, документ имеет, прежде всего, экономическую направленность. "Данная мера как раз позволит повысить привлекательность этой сферы и охотничьего хозяйства по примеру хозяйств других стран Европы, Африки, Северной и Южной Америк", - считает парламентарий.